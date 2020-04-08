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Популярный журналист Максим Шевченко рассказал в своем Telegram-канале, что вынужден был сам сделать обследование легких и ему так и не сказали результат теста на коронавирус.

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«Сразу к делу — я попал в больницу с двусторонним воспалением лёгких. После недельной температуры 38-39, при отрицательных тестах на COVID19 (по крайней мере, в течение 72 часов после теста мне никто не звонил и не писал ни с целью обрадовать, ни с желанием огорчить), после курса антибиотиков, после пяти визитов врачей — никто ничего не слышал в лёгких», — рассказал он.

По словам Шевченко, после того, как температура упала, он обратился в частную клинику и сделал обследование.

«И они сразу увидели очаги поражения в лёгких. Причём обильные. И скорая увезла меня в больницу», — заявил Шевченко.

Как писал «Рамблер», за сутки коронавирус, который поражает легкие, в столице подтвердился еще у 660 человек, общее количество зараженных в городе достигло 5 841.

По данным медиков, 40 процентов новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще шесть процентов — дети.

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