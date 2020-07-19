Максим Моргенштерн рассказал, что думает о симпатии Марсиаги.

В коллективе ходили разговоры, что Марсиага будет добиваться Моргенштерна и не оставит попыток быть вместе с Максом. Мы решили узнать, будет ли сам парень пресекать эти попытки.

«Я слышал, что она вообще хотела гарем создать: я, Бабич и ещё кто-то. Но пока я не вижу в свою сторону никаких действий. Всё только на словах ради какой-то движухи. Если бы я что-то почувствовал, то сразу поставил бы рамки в общении», – пояснил Макс.

Но после вопроса – нравится ли Марсиага тебе как девушка? – Моргенштерн глубоко задумался.

«Нет, как девушку для длительных отношений я бы её не рассматривал. Мы сошлись на одном интересе – развитии соцсетей. Я в этом деле очень тёмный, был в шоке, что с помощью социальных сетей можно зарабатывать. Поэтому спрашивал у неё про это», – резюмировал парень.

Пока Максим надеется наладить отношения с Клавой.