Максим Моргенштерн поддерживает связь со своей бывшей девушкой Клавдией Безверховой.

БЕЗВЕРХОВА ХОЧЕТ ВЕРНУТЬ МОРГЕНШТЕРНА?

Моргенштерн продолжает поддерживать связь с Клавой. Что ему пишет бывшая невеста, Макс рассказал в беседе с Mpravda.com.

«Я извинился перед ней за все и звал на проект, но не к себе, а просто в качестве участницы. Она ответила, что вернется. Сначала она везде меня заблокировала, а сейчас пишет, что все еще любит, ей больно и обидно. Я думаю, что она не хочет быть со мной, просто не прошли чувства», — считает участник.

Как думаешь, вернется Клава на проект или нет?