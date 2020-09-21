Максим Моргенштерн продолжает получать страстные признания в любви от Клавдии Безверховой.

КЛАВА ПРОДОЛЖАЕТ ПИСАТЬ МОРГЕНШТЕРНУ. ЧТО ДУМАЕТ ОБ ЭТОМ МАКСИМ

После ухода с проекта Клава Безверхова продолжает писать Моргенштерну и говорить о сильных чувствах.

«Она пишет про свои чувства, постоянно передаёт приветы мне. Призналась, что с Брауном у неё ничего нет, что они просто друзья и ни с кем она не спала. У меня есть подозрения, что она хочет обратно на проект. Но я её уже отпустил полностью, первое время скучал, привык, что она всё время была перед глазами. Но я быстро забываю», – признался Моргенштерн.

Как считаешь, у Клавы действительно сильные чувства к Максиму или это всё хайп?