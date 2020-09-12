Максим Моргенштерн поведал о ночи, проведенной с Марсиагой.

Музыка их связала. Моргенштерн и Марсиага провели ночь вместе. Все подробности Макс рассказал в беседе.

«Мы отпросились в студию на запись песни. Но это всё затянулось до 8 утра, мы много выпили и были уже в весёлом состоянии. Долго думали: возвращаться или поехать к Марси отоспаться и приехать. Решили, что поедем к ней, но ничего между нами не было, никакого тактильного контакта», – заверил Моргенштерн.

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