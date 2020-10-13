Максим Моргенштерн прокомментировал жребий первого этапа конкурса «Человек года».

Судьба сыграла прикольную шутку, и я вытянул свою подругу. Честно, порадовался, что будет такой клёвый батл между нами, мы оба в молодёжной теме разбираемся. Но перед самым началом, когда увидел выступление Уманского и Шафеевой, я понимал, что по сути это засаживание друзей и мне стало не по себе, потому что не могу девочку оскорбить. Мне было тяжело, метался и вообще хотел с конкурса слиться, но потом мы договорились, что всё в рамках конкурса и ничего личного. Марси после этого немного обиделась и произошёл небольшой конфликт. Мы помирились, но у неё осадок остался, что я сделал такие шутки с голыми задницами.