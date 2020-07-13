Максим Моргенштерн рассказал, что в последние дни поведение Клавы Безверховой очень изменилось.

Мама Клавы Безверховой уже не рада союзу дочери с Максимом. Женщина даже предложила Клаве сделку, если та откажется от свадьбы с Моргенштерном.

«Она сказала, что готова подарить Клаве квартиру вместо свадьбы. И теперь я думаю, может ли это быть связано с её поведением… Не понимаю, вроде бы всё нормально было. Что же изменилось за это время? Есть повод задуматься», – признался Макс.

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