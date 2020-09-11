Максим Моргенштерн поведал, как проходит эксперимент с заселением с Клавой Безверховой.

В первую ночь, когда меня заселили с Клавой, я уже договорился, что буду с Марси записывать видео и песню, поэтому пришёл в шесть утра. Вчера на лобном Клава была в слезах. Мнение коллектива, что эти вторые шансы – бред, и она себя не уважает. Я ей лично говорил, что ничего не обещаю и маленький шанс, что у меня что-то вспыхнет. Будем восстанавливать, как было раньше, закажем еды, посмотрим сериалы, будем жить как жили. И увидим, что из этого получится.