Максим Моргенштерн поведал о том, что Клавдия Безверхова не нарушает данное ему слово.

МОРГЕНШТЕРН ОЗВУЧИЛ СПИСОК ПРЕТЕНЗИЙ К КЛАВЕ

Прошла неделя, как Макс озвучил список претензий Клаве. Пришло время подводить итоги.

«По сей день ни разу из этого списка ничего не было нарушено. У меня было всего несколько претензий: не кидаться громкими словами, не вспоминать бывшего, не упоминать его в разговорах. Это значит, что Клава умеет решать вопросы, и сейчас у нас всё гладко», – рассказал Макс.

Недавно пара съездила к родным Безверховой.

«Познакомился со всеми, кто был даже против меня настроен, подругами Клавы. Встреча была тёплой, и теперь все достаточно позитивно ко мне расположены».

Но к вопросу свадьбы ребята так и не вернулись.

«Появились некие творческие планы у меня, поэтому точно пока отложили свадьбу на некоторое время», – резюмировал Моргенштерн.