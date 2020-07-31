Максим Моргенштерн поведал о знакомстве Клавдии Безверховой с его родителями.

Максим и Клава ездили в Уфу знакомиться с родными и близкими парня. Как прошла встреча, участник рассказал в беседе.

«Когда прилетели в Уфу, долго решали, где удобнее всем собраться. Пошли в ресторан, со всеми познакомились. Клава достаточно быстро нашла общий язык с моими родителями. Они были удивлены и признались, что Клава понравилась им. На следующий день нас уже пригласили в гости», — рассказал парень.

Вот только отношениям пары это знакомство не сильно помогло. Теперь ребята снова подняли вопрос о свадьбе, но Макс в ЗАГС уже не спешит. Подробности узнаешь скоро в эфире!