Максим Моргенштерн поведал о реакции Клавдии Безверховой на подарок Влада Кадони.

Ведущий телепроекта Влад Кадони решил разнообразить и без того яркую жизнь Клавы и Максима и подарил ребятам маленького такого домашнего питомца в аквариуме – паучка. Счастью участников не было предела.

«А что ещё от Кадони ожидать? Я так и думал, что это будет что-то из животного мира, из тёмного. Он где-то услышал, что у Клавы фобия пауков. Когда принесли коробку, он начал аккуратно доставать, я сразу понял, что там, и пошёл. Клава кроме того, что сама испугалась и была вся в слезах, проболталась про мою фобию – это змеи. Кадони на меня так посмотрел и руки потёр, я сразу понял, какой будет следующий подарок. Вот сейчас стоит выбор: может, с проекта уходить после такого?» – поделился Моргенштерн в разговоре.

Долго существовать на одной территории с пауком пара не смогла и решила вернуть его законному владельцу.

«Это птицеед. Я вроде прочитал, что для человека укус не опасен, но у кого есть аллергическая реакция, то может быть со смертельным исходом. Поэтому держать его с открытой крышкой на территории Поляны, где бегают дети, скорей всего опасно. Но мы ему сейчас обратно сюрпризом отправим», – резюмировал участник.