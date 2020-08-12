Максим Моргенштерн признался, что никого из женской спальни не рассматривает на длительные отношения.

У свободных девчонок на Поляне новый фаворит. Макс с лёгкостью отобрал у Бабича звание главного сердцееда проекта. За его симпатию ревностно борются: Марсиага, Маша Бондарь и Катя Скалон.

В разговоре Макс признался, что сильно удивлён вниманием дам.

«Я никому не давал никаких надежд. Если я свободный, то со всеми так общаюсь. Я открыто говорю о том, что жду новые лица на проекте, а в женской никого для себя не выделяю», – заявил Моргенштерн.