Максим Моргенштерн поведал о причинах своего расставания с Клавдией Безверховой.

МОРГЕНШТЕРН РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ПОРВАЛ С БЕЗВЕРХОВОЙ

Понял и осознал Макс, что не готов к свадьбе в ближайшие два года. Страсть прошла, разум пришел в привычное состояние, понял парень, что надо делать ноги. А вот Клаву такое решение не устроило.

«Она встала в ступор от моего решения. Мой разум был затуманен, а когда эйфория прошла, я все понял. Клава врала мне, она пыталась подстроиться под мое мировозрение, чтобы просто понравится мне, а на деле оказалась совершенно другим человеком. Я влюбился в образ…» — признался Макс.

Как быстро и активно начала развиваться личная жизнь Моргенштерна после расставания с Клавой, можно увидеть в эфире.