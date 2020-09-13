Максим Моргенштерн рассказал о потасовке Клавы Безверховой и Марсиаги.

Пока девушки дрались из-за Моргенштерна, Макс нам интервью давал. Чем закончился эксперимент с Клавой? Почему Марсиага мешала этим отношениям?

«Марси взяла мои вещи и перенесла из комнаты. Клава за это налетела на неё с кулаками, прилетело и мне с кулака. На тете они снова сцепились, я пытался их разнять, но мне снова прилетело шезлонгом по голове. Я могу Клаву понять, её чувства, но появилось сильное раздражение. Она думает, что Марсиага делает проектную движуху на её чувствах», – пояснил Моргенштерн.

Клава, кстати, как и обещала, ушла с проекта. Вернётся девушка или нет, узнаем в эфире.