Максим Моргенштерн переживает из-за того, что привёл Катю Скалон в клуб, в котором был Влад Иванов.

Моргенштерн испытывает чувство вины за избитую Скалон

В тот день, когда Иванов избил Скалон, Катя отдыхала с Моргенштерном, но в самый нужный момент парня не было рядом. Теперь Макса мучает чувство вины.

«Я чувствую вину за то, что повёл её в это заведение и не уследил. До сих пор меня мучает совесть, что я не оказался рядом, я бы сделал всё, что в моих силах, чтобы защитить её», – оправдался участник.

Максим рассказал, как ухаживал за избитой девушкой, когда она вернулась.

«Я купил ей лекарства, готовил ей, приносил кофе, выяснял за периметром, как можно решить эту ситуацию. Конечно, я хотел физически отомстить за Катю, но это не поможет, он навредит ей ещё сильнее. Думаю, только тюрьма его исправит», – резюмировал Моргенштерн.