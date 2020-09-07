Максим Моргенштерн заявил, что Дарина Леженина хотела за счет него лишь задержаться на проекте.

Любовь прошла, как только Дарине досталась чёрная метка.

«До того, как все начали открывать сердца, Дарина подсмотрела и увидела, что у неё чёрная метка, испугалась и попросила сразу меня помочь ей остаться здесь. У неё была цель просто удержаться за проект, а не построить со мной отношения. Поэтому я и не ушёл за ней, хотя изначально думал об этом», – признался парень.

Девушка закатила истерику перед выгоном и долгое время продолжала писать Максиму.

«Писала, что она не хотела расставаться и что я ей дорог как человек. Но думаю, она просто ездит мне по ушам», – рассмеялся участник.

А ты как считаешь, должен был Макс уйти за Дариной?