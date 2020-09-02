Максим Моргенштер собирается перебить тату с именем экс-невесты Клавдии Безверховой.

МОРГЕНШТЕРН ПЕРЕБЬЁТ ТАТУИРОВКУ С ИМЕНЕМ БЫВШЕЙ

С глаз долой, и с тела тебя сведём. Клава свою тату перебила на следующий день после расставания, а вот Макс решился только сейчас.

«Сначала хотел удалить лазером, татуировка свежая, и это было бы быстро, но потом придумал классный рисунок и решил перебить. Пришло время, когда пора начинать новую историю», – признался Макс в беседе с Mpravda.com.

Но Моргенштерн не против увековечить на своём теле имя и новой возлюбленной.

«Если в голову ударит, то сделаю ещё одну с именем. Я никогда не жалею о своих поступках, всегда есть что вспомнить. Я вот давно мечтал бровь пробить, может, и сделаю», – пояснил парень.

Где-то обрадовалась одна ̶К̶л̶а̶в̶а̶ Дарина.