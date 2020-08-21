Максим Колесников поведал о том, как телестройка помогает ему забыть экс-возлюбленную Алёну Савкину.

КАК КОЛЕСНИКОВ ОТХОДИТ ОТ РАЗРЫВА С РАПУНЦЕЛЬ

Колесников рассказал, как проект помогает ему забыть свою некогда возлюбленную Алену Рапунцель.

«Здесь никто не поднимает эту тему, её здесь нет, никто со мной об Алене не говорит, поэтому я хорошо отходил от отношений. Когда я узнал, что она работает на одном канале с бывшим, меня окончательно отрезало. Алена молодец, её карьера идёт в гору, я за неё только рад. У неё своя жизнь, а у меня своя», – прокомментировал Макс.

Помогают Колесникову справиться с душевной раной Катя Скалон и Марсиага.