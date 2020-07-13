Максим Колесников рассказал, что ему понравился родной город Алены Савкиной.

Город очень крут своими достопримечательностями, хорошая атмосфера в кафешках, ресторанах и прочих местах, люди открытые, общительные, и что мне нравятся больше всего позитивные, у меня сложилось очень хорошее впечатление о городе😎👍

Это родной город моей любимой Алёны 🖤, мне с ней очень хорошо, мы круто проводим время, и её родной дом, стал родным мне😌, но мой дом не Владивосток, а там где мы с любимой 🙈🖤, какое бы это место-город не был бы.

Хочу пожелать всем хорошего настроение и приятных выходных 👌😉