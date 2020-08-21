Недавно Максим Колесников начал обращать внимание на Екатерину Скалон. Он не скрывает, что она нравится ему, он считает её очень нежной, порядочной, красивой, хорошей и умной. Когда Катя Скалон приехала на телестройку с ушибами и синяками, молодой человек был возмущён поступком Влада Иванова. Максим решил отомстить ему по всем правилам боя, вызвав бывшего участника на проект для сражения в ринге.



Максим совсем не переживает за себя, своё здоровье или лицо, ведь долгое время он занимался борьбой и сейчас уверен в своих силах. В своём микроблоге парень опубликовал обращение к Иванову, предложив ему приехать на спарринг. Это единственный вариант боя, ведь за периметром Влад встречаться совсем не хочет.



Колесников обратился к Владу со словами, что соперник должен приехать, если он настоящий мужчина. Максим такими высказываниями пытался задеть Иванова и склонить к приезду на телестройку. Неизвестно, захочет ли руководство «Дома-2» организовывать эту встречу, чтобы Максим смог стать в глазах Екатерины Скалон более смелым и желанным мужчиной.