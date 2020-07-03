Последнее время молодая мама телестройки Алена Савкина крутит роман с Максимом Колесниковым. Это не на шутку тревожит бывшего возлюбленного девушки, отца ее сына Богдана, Илью Яббарова.



Так, парень уже заявил, что не желает, чтобы его сын наблюдал рядом с его мамой очередного бойфренда. Также Илья стал говорить о своем желании забрать у Алены Богдана, передав его на попечение своей матери. То есть, Яббаров планирует давать малыша Савкиной только на время.



Чтобы Илья не отобрал мальчика, Алена стала часто общаться с бывшим возлюбленным, пытаясь его задобрить. Но это вызвало волну ревности у Макса. Парень потребовал от Савкиной прекратить или хотя бы минимизировать общение с Яббаровым, но девушка очевидно не готова на такие жертвы. Напомним, многие бывшие бойфренды Алены ревновали ее к Илье – те слишком часто и близко общались, чем наводили их на определенные мысли.