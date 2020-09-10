У Максима Колесникова появилась девушка за стенами телестройки.

КОЛЕСНИКОВ РАССКАЗАЛ О НОВОЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

Объект обожания Максима Колесникова зовут Юлией. Девушка очаровала нашего холостяка, и он даже забыл о Яне Шафеевой.

«Она на студии записывает треки с Федей. Я был на выходном и провёл его с ней. Она совсем не проектная, она была готова, чтобы я ушёл к ней. Я давно не чувствовал такой энергетики, даже когда начал встречаться с Аленой, я такого не испытывал. Девочка очень хорошая, но с характером», – рассказал Макс.

Девушку Колесников уже позвал на проект. Подробности смотрите в эфире!