У Максима Колесникова появилась девушка за стенами телестройки.
КОЛЕСНИКОВ РАССКАЗАЛ О НОВОЙ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ
Объект обожания Максима Колесникова зовут Юлией. Девушка очаровала нашего холостяка, и он даже забыл о Яне Шафеевой.
«Она на студии записывает треки с Федей. Я был на выходном и провёл его с ней. Она совсем не проектная, она была готова, чтобы я ушёл к ней. Я давно не чувствовал такой энергетики, даже когда начал встречаться с Аленой, я такого не испытывал. Девочка очень хорошая, но с характером», – рассказал Макс.
Девушку Колесников уже позвал на проект. Подробности смотрите в эфире!