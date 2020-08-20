По мнению многих участников телестройки, Максим Колесников заинтересован в отношениях с Яной Шафеевой. Молодой человек сначала хотел ухаживать за Екатериной Скалон, но сейчас уже вовсю обращает внимание на бывшую девушку Захара Саленко.



Расставшись с Алёной Рапунцель, Максим Колесников решил вернуться на проект для залечивания ран и продолжения поисков той единственной любви всей своей жизни. Недавно Алексей Безус и Валерий Зубов заметили, что парень активно начал общаться с яркой брюнеткой. Максим сказал, что начал общаться с Яной «по приколу», на что остальные участники ответили, что с Алёной Рапунцель у него тоже начиналось всё с дружеского общения.



Многие ребята заметили, что у Яны при общении с молодым человеком тоже блестят глаза. Хотя брюнетка после расставания в целом стала выглядеть более жизнерадостной и позитивной. Она сказала, что будет принимать ухаживания любых парней, ведь она свободная девушка и может себе позволить общаться со всеми, с кем захочет.