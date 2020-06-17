Когда Максим Колесников только начинал крутить роман с молодой мамой телестройки Аленой Савкиной, телезрители завалили парня сообщениями с призывами не вступать в отношения с легкодоступной Аленой. Тогда Макс вступался за Савкину перед хейтерами, защищая ее от травли.



Вот только в последнее время между ребятами происходят многочисленные ссоры – Макс и Алена не могут выдержать постоянных претензий от Татьяны Владимировны, а парень даже заикнулся о том, что устал все время проводить с сыном своей возлюбленной. В эфирах Колесников все чаще стал появляться с бутылкой виноградного напитка в руках и зрители стали подозревать, что парень от тяжелой жизни в семье Рапунцель пристрастился к алкоголю.



По мнению зрителей, будущее у отношений Колесникова и Савкиной возможно только в случае, если последняя обуздает свой гонор. Так, именно эта черта характера девушки мешала ей в прошлых отношениях, считают фанаты проекта.