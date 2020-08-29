Максим Колесников рассказал о том, что его связывает с Анастасией Балинской.

КОЛЕСНИКОВ РАССКАЗАЛ, ЧТО ЕГО СВЯЗЫВАЕТ С БАЛИНСКОЙ

Познакомился Колесников с Балинской ещё до отношений с Аленой Рапунцель.

«Мы познакомились в Интернете. Когда я был с Аленой, с Настей я не общался вообще. Но она всем участникам писала, спрашивала, как я. А уже когда расстался с Аленой, мы с ней встретились, пообщались», – поделился Макс в беседе с Mpravda.com.

Оказалось, что Колесников и Балинская даже успели поцеловаться.

«Поцелуй один был – в губы. Но мы с ней просто хорошо общаемся, она меня поддерживает. Я хочу, чтобы она пришла на проект, может, у нас что-то получится», – подытожил Макс.

Как думаешь, хорошая пара получится?