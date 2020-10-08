Максим Колесников даёт совет молодому человеку, который встречался с Алёной Савкиной.

У Алены не было парня, когда мы виделись.

Она просто с ним хорошо общалась, а он себе что-то накрутил на будущее. Мне вот интересно, парни тоже не дают эмоций, а потом удивляются, почему девушки спят с бывшими или что-то ещё. Да вы сами виноваты. Делайте поступки, дарите эмоции, чтобы она забыла бывших и была ваша, а потом уже высказывайте претензии. Парень просто немного недотянул, не хватило уверенности, напора, самореализации. Я слышал то, что у него были проблемы с деньгами и Алена сама за него платила.