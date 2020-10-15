Не так давно на проект к Максиму Колесникову пришла новенькая участница Мария Ли, которая очень схожа по внешности с Алёной Рапунцель. Оказалось, что раньше девушка работала в сфере эскорт-услуг, в чем она честно призналась своему потенциальному молодому человеку. Максим Колесников был удивлен её откровением, но сказал, что вряд ли сможет строить с ней отношения после этого.



Придя на проект, 26-летняя Маша рассказала, что является мастером татуировок. Как выяснилось, финансовый успех ей обеспечил немного другой заработок. Максим Колесников признался поклонникам «Дома-2», что в первый же вечер в периметре откровенно поговорил с Машей. Он объяснил девушке, что она попала на такое шоу, где вскрывается любая ложь и темные углы, поэтому необходимо быть готовой к тому, что может вскрыться любая информация. Без колебания Маша призналась, что раньше работала в эскорт-агентстве.



По словам участницы, она мечтала свозить родителей за границу и купить машину, поэтому и стала работать в данной сфере. Такие услуги она никогда не оказывала в родном Крыму, а только в Москве, разных странах. Колесников признался, что не сможет строить отношения с девушкой, которая спала с другими за деньги.