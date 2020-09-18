Максим Колесников признался, что его все больше тянет к Яне Шафеевой.

Смутился и замялся Максим Колесников, когда речь зашла о Яне. Но честно признался, что, кажется, снова влюбляется.

«Я чувствую, как меня к ней тянет. Возможно, из-за её недоступности, а возможно, начинаю влюбляться. Сейчас я вижу, что она ко мне тоже расположена. У нас очень хорошее общение. Раньше она со мной так не играла, а сейчас заигрывает в открытую», – считает Макс.

Колесников не рассчитывает на серьёзное продолжение, но отступать пока не намерен.

«У меня есть желание и силы что-то делать: свидания, сюрпризы», – подытожил участник.

Как думаешь, добьётся Макс Яну или нет?