Максим Колесников винит Татьяну Владимировну в своём расставании с Алёной Савкиной.

Нашему расставанию поспособствовала мама Алёны. Мы шесть дней жили вместе с Татьяной Владимировной, и был сплошной негатив. Я сказал Алёне, что долго так не протяну. Она пообещала отправить маму с Богданом на месяц во Владивосток, а мы будем работать, вставать на ноги. Но Татьяна Владимировна заявила, что никуда не уедет. А мне было сказано ходить на цыпочках, не пререкаться и выходить из своей комнаты, только когда она ляжет спать. И много ещё чего, что я не хотел бы озвучивать, поскольку продолжаю с уважением относиться к маме Алёны.

Терпение у меня лопнуло, и я начал собирать вещи, а Татьяна Владимировна сказала, что я могу уходить. С Алёной я не мог попрощаться, она сидела на кухне и плакала. Я вышел из квартиры и сразу ей написал сообщение, мол, мы же договаривались, что мама уедет. Алёна ответила, что желает мне удачи и хочет, чтобы я оставался таким же чистым. Считаю, что мы нормально попрощались…

В тот момент я чувствовал себя ужасно, не понимал, что дальше делать, куда идти. Поехать домой, чтобы сидеть там одному? Понял, что начну пить, а на Поляне у меня есть друзья, которые поддержат и помогут отвлечься. Алёна узнала, что я возвращаюсь на проект, и обозвала меня предателем.