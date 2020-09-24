Не так давно молодой человек уверял, что собирается добиваться расположения Яны Шафеевой, несмотря на её холодность и отговорки. Но запал Максима Колесникова уже заканчивается, ведь парень сказал, что Яна оказалась слишком меркантильной особой, поэтому у них ничего не получится. Удивительно, что такое мнение о девушке сложилось не только у Максима, многие обвиняли её в этом.



Даже бывший возлюбленный Яны Захар Саленко неоднократно говорил, что Шафееву очень интересуют деньги. Несмотря на это, он занял у брюнетки крупную денежную сумму, что кажется совершенно нелогичным. Сейчас Колесников утверждает, что деньги – основная составляющая отношений для Яны, поэтому у них ничего не получится.



Максим мечтает встретить на проекте бескорыстную и честную девушку, которая будет всегда его поддерживать. Кстати, молодой человек очень симпатичен Ульяне Павловой, которую совсем не интересуют материальные ценности, но с ней он пока не спешит строить отношения.