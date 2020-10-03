Максим Колесников ответил на обвинения коллектива в том, что он зазнался.

КОЛЛЕКТИВ СЧИТАЕТ, ЧТО КОЛЕСНИКОВ ЗАЗНАЛСЯ. ЕГО ОПРАВДАНИЯ

Топчик проекта начал подбешивать коллектив. Часть коллектива считает, что Макс зазнался. Что об этом думает сам Колесников?

«Это всё враньё. Просто я начал говорить всем правду в лицо, и, видимо, это их обижает. Я считаю, что у меня действительно есть здесь сильная история. Я показывал пример, как надо строить отношения, и как не надо – тоже показывал. С меня можно брать пример, поэтому я считаю себя сильным участником», – пояснил Макс.

А ты считаешь Колесникова топчиком?