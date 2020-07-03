Максим Колесников поведал, что Алена Савкина продает квартиру во Владивостоке, чтобы купить жилье в Москве.

Максим Колесников рассказал, зачем Татьяна Владимировна полетела домой во Владивосток. Оказывается, Алена собирается перевезти в Москву всю свою семью.

«Мама уехала, насколько я знаю, продавать квартиру Алены, которая находится во Владивостоке, чтобы купить квартиру здесь, в Москве. Чтобы её бабушка с дедушкой сюда переехали», – рассказал участник.

Может быть, поэтому ребята задумались об уходе с проекта?