Максим Колесников рассказал, как прошел их с Аленой Савкиной отпуск.

Бабушка просто ангел, дедушка хороший. Жили мы на квартире, я потратил все свои деньги, в основном на подарки. У нас было три месяца отношениям, подарил Алене: колье, серьги, кольцо, платье, туфли, Богдаше купил много разных костюмов, игрушек. Если бы мы взяли все игрушки, то у нас было бы ещё два чемодана. Правда без ссор не обошлось, были драки, хлебнули бытовухи, но мы сразу же это решали. Мы поняли, что любим друг друга и реально идём к семье.