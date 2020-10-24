Максим Колесников рассказал, что хочет покинуть проект ради Анастасии Стецевят.

По зову сердца. Импульсивный Колесников готовится уходить с проекта к Анастасии Стецевят.

«Каждый день я готовлю почву за периметром. Ищу агентов, контракты, чтобы выйти и сразу начать работать. Я сниму квартиру, будем жить вместе. У меня так не зажигалось ни к одной женщине, меня очень сильно к ней тянет. Она со мной настоящая, несмотря на её трудный характер, я могу её успокоить. Нам вместе кайфово», – заявил Колесников.

Где-то выдохнула Татьяна Владимировна.