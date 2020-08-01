Максим Колесников рассказал, что если бы не проект, они с Аленой Савкиной за воротами расстались бы.

Все последние дни Алена Рапунцель порывалась уйти с проекта. Макс готов идти с Аленой, но считает, что проект помогает их отношениям.

«Если бы не проект, мы бы расстались за периметром. Проект спасает в каком-то плане. Здесь есть как минусы, так и плюсы. У каждого на проекте своя миссия, своя роль. Я пришел за отношениями, и свою любовь я тут нашел», — признался Колесников.

Как считаешь, есть будущее у этой пары?