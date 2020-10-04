Максим Колесников задумался о воссоединении с Алёной Савкиной.

КОЛЕСНИКОВ: «Я ХОЧУ БЫТЬ С АЛЕНОЙ». ОТКРОВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ УЧАСТНИКА!

После проведённой вместе ночи с Аленой Рапунцель Макс снова задумался об уходе с проекта.

«Не знаю, к чему мы идём, наверное, к отношениям, потому что есть чувства. Готов даже уйти с проекта. Но жить с Татьяной Владимировной я не буду. Мы должны встретиться и поговорить обо всем», – признался Макс в беседе с Mpravda.com.

Но вот хочет ли Алена быть с Максимом? Все подробности смотри скоро в эфире.