Максим Колесников рассказал, что Алена Савкина сделала тест на беременность.

Отпуск благоприятно влияет на все пары. Во время отдыха забеременели Саша Черно, Анна Левченко, вот и Алена сделала тест на беременность.

«Да, было подозрение, Алена сделала два теста: один показал отрицательный результат, а другой непонятно. Сейчас вроде всё нормально, Алена говорит, что не беременна. Но я понял, что очень хочу детей, особенно от Алены. Я знаю, что она именно та женщина, с которой я хочу иметь детей, иметь семью, но из-за опасений и самореализации я торможу себя», – рассказал Колесников в беседе.

Во время поездки во Владивосток Макс потратил все свои деньги и теперь очень переживает по этому поводу.

«В отпуске я потратил все свои сбережения на неё и на Богдашу, на покушать, на подарочки, на одежду. Я понимаю, что это очень мало. Я хочу, чтобы мои дети жили в достатке. А если бы я был богатым мальчиком, то спору не было. Я бы уже и предложение, наверное, сделал. Меня это парит, меня лично, как мужчину. Пока у меня не очень хорошие нюансы с финансами, поэтому поскорее буду решать, чем заняться», – признался парень.

Макс хочет попробовать себя в музыке и планирует написать песню.