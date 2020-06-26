Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным заявил о важности защиты работы над исторической памятью и о необходимости помнить исторические раны.

«Я также знаю, как важно защищать работу над исторической памятью, над которой работают наши ученые-историки. Необходимо помнить обо всех тех исторических ранах, необходимо избежать инструментализации, которая иногда может произойти. И великие нации должны проводить такую работу», — сказал Макрон.

«Мы должны помнить об этом в долгосрочной перспективе. Именно таким образом мы поступили, когда мы встретились в Брегансоне и запустили новую повестку дня, то есть строительство повестки дня доверия и безопасности между нами», — отметил он.