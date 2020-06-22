Турция играет опасную игру в Ливии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Турция играет опасную игру в Ливии, и я говорил об этом президенту (Турции Тайипу) Эрдогану», — заявил Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом.

Французский лидер подчеркнул, что действия Турции в Ливии противоречат обязательствам, взятым на международной конференции в Берлине.

«Я также сказал об этом в разговоре сегодня с президентом (США Дональдом) Трампом», — добавил он.

Макрон напомнил о позиции Франции, которая призывает к прекращению боевых действий всеми сторонами в Ливии.

«Мы обсудили вместе (с президентом Туниса — ред.) региональную ситуацию и риски, связанные с недавним развитием кризиса в Ливии. Франция и Тунис вместе требуют, что воюющие стороны прекратили огонь и соблюдали обязательства возобновить переговоры, принятые в рамках ООН», — отметил Макрон.

Он также подчеркнул необходимость прекращения иностранного вмешательства в ситуацию в Ливии.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Политическую поддержку Хафтару оказывает Египет. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.

В Каире 6 июня состоялась встреча ас-Сиси с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По ее итогам глава Египта объявил о «каирской инициативе», которая включает прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.