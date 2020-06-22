Инцидент между турецкими и французскими фрегатами — доказательство «смерти мозга» НАТО, заявил президент Эммануэль Макрон.

Он назвал случившееся недопустимым.

Как сообщил ранее France 24, десятого июня французский фрегат у берегов Ливии попытался подплыть к турецкому судну, заподозрив экипаж в контрабанде оружия. В этот момент, по утверждению Парижа, три других турецких военных корабля навели прицел на фрегат и отказались выполнять требования о досмотре судна.

Франция сочла это агрессивным поведением. Турция, в свою очередь, отвергла обвинения, заявив, что французские военные совершали опасные маневры, а турецкие корабли использовали радары не для наведения, а для наблюдения за фрегатом.

Заявление Макрона о НАТО

В прошлом году президент Франции заявил, что альянс полностью утратил координацию внутри военно-политического блока. Подобную ситуацию Макрон охарактеризовал как «смерть мозга» НАТО.

Высказывание вызвало бурную реакцию лидеров стран — участниц альянса. Так, президент Дональд Трамп назвал слова французского лидера «проявлением неуважения». Генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг также оспорил эти слова, подчеркнув, что НАТО способно договариваться.

Президент Реджеп Эрдоган вовсе посоветовал Макрону на фоне этих слов «проверить свой мозг». После такого заявления турецкого посла вызвали в МИД Франции.