Президент Франции Эммануэль Макрон призвал вводить санкции против держав, вовлеченных в конфликт в Ливии, поскольку такие меры, по его мнению, помогут добиться урегулирования ситуации.

«Мы не можем позволить каким бы то ни было иностранным державам нарушать эмбарго на оружейные поставки. Операция Евросоюза IRINI является одним из ответов ЕС, но ее необходимо еще больше усилить, чтобы добиться большей надежности. Еще одним этапом должно стать введение санкций. Это необходимое условие для достижения прекращения огня и придания настоящей динамики на пути к политическому решению ливийского конфликта», — заявил президент Франции, принимавший главу Кипра Никоса Анастасиадиса. Трансляцию вел в соцсетях Елисейский дворец.

По его словам, Франция будет прилагать усилия для дальнейшего урегулирования конфликта в Ливии. Французский лидер также подчеркнул, что Европа должна «тщательно обдумать тему безопасности в Средиземноморье».

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ.

Действующий на востоке Ливии парламент — Палата представителей – в ночь на 14 июля разрешил египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт. В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявлял, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также он отмечал, что любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь легитимно согласно международному праву. По словам ас-Сиси, «красной чертой» для продвижения поддерживающих Правительство национального согласия войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.