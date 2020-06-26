Президент Франции Эммануэль Макрон во время видеоконференции с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул важность реализации дорожной карты, принятой в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже в декабре прошлого года, сообщает Елисейский дворец.

«В отношении Украины президент республики подчеркнул важность скорейшего возобновления реализации дорожной карты», согласованной в Париже во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года», — говорится в коммюнике.

Говоря о Сирии, французский лидер выразил свою обеспокоенность гуманитарной ситуацией, которая осложняется пандемией коронавируса. В этой связи Макрон подчеркнул необходимость сохранить трансграничные механизмы под эгидой ООН для удовлетворения насущных потребностей гражданского населения, отмечается в документе.

«На двустороннем уровне главы двух государств договорились о продолжении успешной работы по возобновлению сотрудничества и его укреплению в областях здравоохранения, охраны окружающей среды, биоразнообразия и культуры. Они также выразили свою приверженность диалогу, установленному между нашими гражданскими обществами», — сообщили в Елисейском дворце.