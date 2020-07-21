Президент Франции Эммануэль Макрон назвал историческим для Европы день заключения сделки по фонду восстановления экономики ЕС и многолетнему финансовому плану.

«Исторический день для Европы», — написал Макрон в Twitter.

Jour historique pour l’Europe ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 21, 2020

Премьер-министр Испании Педро Санчес счёл сделку «отличным соглашением для Европы и Испании».

«Сегодня мы закладываем основы для реагирования на кризис COVID-19, не забывая о завтрашнем дне. Мы начинаем путь к великой модернизации, ставя Европу туда, куда она заслуживает: на передний план, не оставляя никого позади», — заявил Санчес в Twitter.

Alcanzamos en el #EUCO un gran acuerdo para Europa y España. Hoy, sentamos las bases para dar una respuesta a la crisis del #COVID19 sin olvidar el mañana. Iniciamos el camino hacia una gran modernización, situando a Europa donde merece: a la vanguardia, sin dejar a nadie atrás. pic.twitter.com/daMdWvwOhD — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 21, 2020

Затянувшийся на четыре дня вместо двух саммит Европейского союза завершился рано утром во вторник. Европейские лидеры вели сложнейшие переговоры по наполнению, распределению и управлению пакетом поддержки евроэкономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план ЕС. Перед началом пленарного заседания глава Евросовета сообщил, что подготовил новое предложение для европейских лидеров, которое стало результатом общей трехдневной работы и переговоров.

Европейские лидеры по итогам саммита в Брюсселе достигли соглашения об общем бюджете на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро и плане восстановления экономики в 750 миллиардов евро.