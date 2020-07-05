Новое правительство Франции должно будет заниматься восстановлением экономики, которая пострадала из-за пандемии нового коронавируса, совершенствованием социальной защиты и экологическими вопросами, заявил президент республики Эммануэль Макрон.

В своем Twitter-аккаунте французский президент указал, что из-за «международных потрясений» и кризисов необходимо проложить новый путь и адаптировать к нынешним реалиям политическую программу, которую он предложил еще в 2017 году.

«Вместе мы наметим основные очертания этого нового пути… Оживление экономики, дальнейшее преобразование нашей системы социальной защиты и охраны окружающей среды, восстановление справедливого республиканского порядка и защита европейского суверенитета — вот наши первоочередные задачи на ближайшие месяцы», — написал президент.

Он отметил, что планом восстановления будет заниматься правительство, которое видит свою «объединительную миссию».

Утром в пятницу Эдуар Филипп, занимавший должность главы правительства Франции с 2017 года, подал в отставку. Его место занял Жан Кастекс, занимавший ранее пост мэра города Прад. Макрон поручил ему сформировать новый кабинет министров. Новый состав правительства должен быть утвержден до среды.