Президент Франции Эммнауэль Макрон назначил на должность премьер-министра страны Жана Кастекса, сообщает Елисейский дворец.

Глава государства также поручил Кастексу сформировать правительство.

Кастекс занимал должность мэра города Прад (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции). В апреле ему поручили руководить процессом по выходу Франции из режима карантина, введенного в связи с распространением коронавиуса.

На посту премьера он сменит Эдуара Филиппа, который подал в отставку.

Согласно опросу компании Harris Interactive, который проводили онлайн 28 июня среди 2133 человек старше 18 лет, 55% французов хотели, чтобы Филипп оставался премьером, 44% — против этого, остальные респонденты воздержались от ответа.