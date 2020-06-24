Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин проведут в пятницу видеоконференцию в рамках стратегического франко-российского диалога, обсудят, в частности, кризисы на Украине и в Ливии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой источник в Елисейском дворец.

Отмечается, что будут обсуждаться темы безопасности в Европе, киберпространства, урегулирования кризисов в мире и многостороннего сотрудничества.

«Необходимо продвинуться дальше по темам кризисов, в частности на Украине», — отметил собеседник агентства.