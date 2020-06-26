Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что хотел приехать на парад Победы в Москву и что в любом случае Франция отдает дань памяти вкладу России в победу.

Главы государств пообщались в режиме видеоконференции.

«Мы хотим выразить нашу полную солидарность (российскому народу в связи с пандемией коронавируса — ред.). И именно этот вирус не позволил нам увидеться физически два дня назад и 9 мая», — сказал Макрон перед началом переговоров с Путиным в видеоформате.

«И как ты напомнил, этот разговор происходит в очень важный момент, когда прошли церемонии празднования Победы над нацизмом. Я хотел физически присутствовать на этом празднике. Как я тебе уже написал и еще раз хочу сказать, Франция отдает дань почета тем жертвам, которые принес советский народ во время Второй мировой войны: это 27 миллионов жертв среди военных и мирного населения. И также мы хотим отдать дань памяти народам Восточной Европы, которые также пострадали в эти тяжелые исторические времена», — сказал президент Франции.