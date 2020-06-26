Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что хотел бы приехать с официальным визитом в Россию в конце лета, если позволит эпидемиологическая ситуация.

«Хочу предложить, если будет возможность по санитарным условиям, в конце лета я хотел бы воспользоваться твоим предложением и приехать с официальным визитом в Россию для того, чтобы мы могли провести больше времени за совместным разговором. И я просто хотел бы к вам приехать», — сказал Макрон Путину.

Президент России ответил, что будет рад его видеть. «Добро пожаловать», — отметил Путин.