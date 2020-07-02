Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «новой команде» в правительстве, подтвердив обсуждавшуюся в СМИ версию о грядущих изменениях в составе французского кабмина, при этом не уточнил, останется ли на посту премьер-министра Эдуар Филипп.

«Я должен был сделать выбор для реализации нового пути. Это новые цели независимости, перестройки, примирения и новые методы их реализации. За этим будет новая команда», — сказал Макрон в интервью региональным изданиям, не приведя никаких подробностей по возможным изменениям в кабмине.

Говоря о Эдуаре Филиппе, который в воскресенье одержал победу на выборах мэра Гавра, Макрон подчеркнул, что премьер-министр на протяжении трех лет вместе с менявшимся правительством ведет «замечательную работу». «И мы провели важные исторические реформы – часто в очень сложных условиях. Он проводит важные реформы, и у нас сложились доверительные отношения, которые с определенной точки зрения являются уникальными в масштабах Пятой Республики», — отметил французский лидер.