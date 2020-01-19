СПОРТ

Макгрегор проведет следующий бой с Нурмагомедовым

11:14 19/01/2020

Следующим соперником ирландца Конора Макгрегора в Абсолютном бойцовском чемпионате должен стать россиянин Хабиб Нурмагомедов. Об этом заявил глава UFC Дана Уайт, пишет Sport24.

По словам Уайта, Макгрегор жаждет реванша.

«Он просто с ума сойти как хочет реванша, потому что знает, что в первый раз был не совсем готов. Считаю, что следующим боем Макгрегора должен быть поединок с Нурмагомедовым. Если он побьет Фергюсона, а потом – еще раз Конора… Это будет нечто», – сказал Уайт.

Ранее на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе Макгрегор одержал победу техническим нокаутом над американцем Дональдом Серроне.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона станет центральным на турнире UFC 249, который пройдет 18 апреля в Нью-Йорке.

В последний раз чемпион мира в легком весе по версии UFC Нурмагомедов выходил в октагон 7 сентября 2019 года в Абу-Даби против американца Дастина Порье. Противостояние завершилось в третьем раунде победой россиянина.

Напомним, первый поединок Макгрегора с Нурмагомедовым прошел в октябре 2018 года в Лас-Вегасе и звершился победой российкого спортсмена удушающим приемом в четвертом раунде.



